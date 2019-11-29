أردوغان: ماكرون في حالة ”موت دماغي“

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذ اعتبره ”في حالة موت دماغي“.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي ردًا على انتقادات فرنسا لهجوم تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، إذ اعتبر مكرون أن غياب التنسيق في الهجوم من مؤشرات ”الموت الدماغي للحلف“.

واقتبس إردوغان توصيف ماكرون لحلف شمال الأطلسي قائلًا: ”عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك، هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي“.

وأضاف أردوغان موجهًا كلامه لماكرون: ”لا أحد يعيرك اهتمامًا.. مازال لديك طابع مبتدئ، ابدأ بمعالجة ذلك.. حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك، لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف الأطلسي، يختلف الأمر“.

وتابع: ”إنه يفتقر إلى أي خبرةّ، لا يعرف ما هي محاربة الإرهاب، لذلك اجتاحت السترات الصفراء فرنسا.. لوّح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضد الإرهاب“.

وتعكس تصريحات أردوغان تصعيدًا في التوتر بين تركيا والحلف الأطلسي، وهي من أعضائه، قبل قمة حاسمة للحلف الأسبوع المقبل في لندن.

وسيعقد اجتماع على هامش القمة بين أردوغان وماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبحث ملف سوريا.