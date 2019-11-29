السلطات الروسية تعتقل امرأة يشتبه بتجسسها لصالح أوكرانيا

قال جهاز الأمن الاتحادي في روسيا، يوم الجمعة، إنه ألقى القبض على مواطنة روسية في مدينة سيفاستوبول في القرم للاشتباه في سرقتها أسرارًا عسكرية لصالح أوكرانيا.

ولم يعلن الجهاز اسم المرأة، لكنه قال في بيان: ”جنّدتها الأجهزة الأوكرانية الخاصة وجمعت عن عمد معلومات عسكرية سرية بموجب تعليمات من إدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية“.

ولم تعلق أوكرانيا على الأمر حتى الآن.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو البرلمان ديمتري بليك قوله إن المتهمة موظفة مدنية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود ومقره في سيفاستوبول.

وتواجه المتهمة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا أُدينت، وهي ثاني شخص على الأقل تلقي روسيا القبض عليه للاشتباه في التجسس العسكري لصالح أوكرانيا هذا الشهر.

وفي 20 نوفمبر تشرين الثاني أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه اعتقل جنديًا روسيًا في منطقة روستوف الجنوبية للاشتباه في سرقة معلومات عسكرية لصالح أوكرانيا.