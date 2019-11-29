بوريس جونسون يرفض الإفصاح عن عدد أبنائه

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، الإفصاح عن عدد أبنائه، مبينًا أنه ”لن يجعلهم محط الأنظار“ قبيل الانتخابات، التي تجرى في 12 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف جونسون، الذي جذبت حياته العاطفية المثيرة اهتمام الصحف البريطانية فيما سبق: ”أحب أبنائي كثيرًا، لكنهم لا يخوضون هذه الانتخابات، لذلك لن أعلق، لن أجعلهم محط الأنظار في هذه الانتخابات“.

وردًا على سؤال عما إن كان سينجب المزيد من الأطفال، أوضح جونسون، البالغ من العمر 55 عامًا، الذي يعيش في مقر الحكومة في ”داونينغ ستريت“ مع صديقته كاري سيموندس بعد انفصاله عن زوجته العام الماضي: ”لن أخوض مناقشات عن هذه الأمور“.