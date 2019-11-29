جونسون يتعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل على أبعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجرى خلال أسبوعين.

وقال جونسون لمحطة (إل.بي.سي) الإذاعية ”إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل إلى (نقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير“.

وأكد أيضًا أنه لا يرى أي داعٍ لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب: ”أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي“.