قائد فرنسي ينفي دور ”داعش“ في تصادم طائرتين عسكريتين بمالي

قال فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي، اليوم الجمعة، إن حادث تصادم طائرتي هيلكوبتر عسكريتين فرنسيتين في مالي الإثنين الماضي، لم يقع نتيجة التعرض لنيران تنظيم ”داعش“.

وتحدث لوكوانتر لمحطة ”آر.إف.آي“ الإذاعية الفرنسية عن تداعيات الحادث، لافتًا إلى أن فرنسا لا تعتزم الانسحاب من مالي، لكنها تحتاج المزيد من الدعم من حلفائها.

ولقي 13 عسكريًا فرنسيًا من قوة برخان في مالي، مصرعهم إثر حادث تصادم بين مروحيتين، خلال عملية قتالية ضد الجهاديين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.

وذكرت مجموعة سايت الأمريكية المعنية برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت، أن تنظيم ”داعش“ في غرب أفريقيا أعلن أمس الخميس، أن طائرتي الهليكوبتر تصادمتا بعدما تراجعت إحداهما تحت نيران مقاتلي التنظيم، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.