واشنطن تدعو كوريا الشمالية لـ ”تجنب الاستفزازات“ بعد تقارير عن إطلاقها قذيفتين‎

المصدر: ا ف ب

دعت واشنطن بيونغ يانغ إلى تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ، وذلك بعد إعلان سيول أنّ كوريا الشمالية أطلقت، الخميس، ”قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما“.

وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في بيان إنّها ”على عِلم بالتقارير“ المتعلّقة بعمليّة إطلاق القذيفتين.

ودعا البيان بيونغ يانغ إلى ”تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ، وإلى العودة للمفاوضات.. لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل“.

وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن إطلاق القذيفتين، الخميس، هو الأحدث في سلسلة انتهاكات تقوم بها كوريا الشمالية.

وتزامنت عمليّة الإطلاق الجديدة مع عطلة ”عيد الشّكر“ في الولايات المتّحدة، فيما لا تزال المحادثات النوويّة بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمّدة.

والإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أفاد أن بيونغ يانغ أطلقت قذيفتين شرقًا من إقليم هامغيونغ الجنوبي سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضًا باسم البحر الشرقي.

وأضاف أن إطلاق القذيفتين تم، الخميس عند الساعة 16,59 بالتوقيت المحلي أي في ساعات الفجر الأولى في واشنطن، تزامنًا مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة، أكبر عطلة سنوية أمريكية.

وأتى إطلاق القذيفتين، قبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع ”هواسونغ-15″، والذي يقول محللون إنه قادر على بلوغ كل البر الأمريكي.