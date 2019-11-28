مفوضية اللاجئين تنفي تقريرًا لصحيفة بريطانية عن ”تجويع لاجئين“ في ليبيا

رفض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي تقريرًا في صحيفة ”غارديان“ البريطانية، ذكر أن المنظمة تقوم بـ“تجويع“ طالبي اللجوء في ليبيا ووصفه بـ“المسيء“.

وقال غراندي للصحافيين في أثينا ”أعتبر ذلك الاتهام مسيئًا“، مضيفًا: ”لا أعرف أين تقرأون ذلك التقرير، نحن، نجوّع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، عندما يخاطر زملائي، يومًا بعد يوم، بحياتهم للوصول إلى أشخاص غالبًا ما يكونون معتقلين لدى عصابات إجرامية؟“.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على وثيقة تداولها موظفو الأمم المتحدة تقول إن مفوضية اللاجئين ستقوم بـ“خفض تدريجي“ لتوزيع الغذاء في مركز تشرف عليه في طرابلس، اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة: ”بعد ذلك، لن يتم استخدام المنشأة كمركز عبور، وفق الوثيقة، حتى يقوم باقي اللاجئين والمهاجرين بـ(المغادرة طوعًا)“.

وقالت ”غارديان“ إنها تحدثت إلى عامل إغاثة قال: ”إنهم يحاولون فحسب تجويعهم لتحفيزهم على المغادرة“، وبأن مئات ”بقوا لأسابيع على ما يبدو من دون طعام“.