الأوروبيون يخشون تغير المناخ أكثر من الإرهاب أو البطالة أو الهجرة

أفادت دراسة لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، أن نصف الأوروبيين تقريبًا يخشون تغير المناخ أكثر من خسارة وظيفة أو التعرض لهجوم إرهابي، بينما أعلن نواب الاتحاد الأوروبي ”حالة طوارئ مناخية“.

ويهدف التصويت الرمزي للنواب إلى الضغط من أجل التحرك لمواجهة الاحتباس الحراري خلال قمة مقبلة للأمم المتحدة.

وأظهر المسح الذي أجراه البنك وشمل 30 ألف شخص من 30 دولة، بينها الصين والولايات المتحدة، أن 47 % من الأوروبيين يعتبرون تغير المناخ التهديد الأول في حياتهم، متفوقًا على البطالة والهجرة واسعة النطاق والمخاوف المتعلقة بالإرهاب.

وقالت إيما نافارو نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤولة عن التحرك بشأن المناخ والبيئة: ”المواطنون الأوروبيون قلقون بشدة من تغير المناخ وتأثيره على حياتهم اليومية ومستقبلهم“.

والبنك المملوك لحكومات الاتحاد الأوروبي هو أكبر مؤسسة دولية للإقراض العام ويضطلع بمهمة تمويل الاستثمار المرتبط بتغير المناخ الذي يمثل أولوية للمفوضية الأوروبية الجديدة.

وأظهر المسح، وهو الأول في 4 مسوح يعتزم البنك إجراءها، أن مستوى القلق بشأن تغير المناخ أعلى في الصين من الاتحاد الأوروبي، إذ يعتبر 73 % ممن شاركوا في المسح أنه أكبر تهديد للمجتمع، مقابل 39 % في الولايات المتحدة، حيث يشعر معظم الناس بقلق أكبر إزاء الخدمات الصحية.

وجاء في الدراسة أنه ”في المجمل يرى 82 % من الأوروبيين أن لتغير المناخ تأثيرً على حياتهم اليومية، وهو اعتقاد يرتفع إلى 98 % في الصين ويصل 76 % في الولايات المتحدة“.