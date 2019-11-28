استطلاع: المحافظون في بريطانيا يتجهون لتحقيق أكبر فوز منذ 1987

أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب المحافظين البريطاني يتجه لتحقيق أكبر أغلبية في البرلمان منذ عام 1987 وذلك في الانتخابات التي ستُجرى في 12 كانون الأول ديسمبر المقبل، الأمر الذي سيمنح رئيس الوزراء بوريس جونسون تفويضًا لإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة يوجوف لقياس الرأي العام والتي توقعت على نحو صحيح نتيجة انتخابات 2017، إلى أن المحافظين سيحصلون على 359 مقعدًا من بين 650 مقعدًا في مجلس العموم، وهو ما سيمثل أفضل نتيجة للحزب منذ فوز مارجريت تاتشر في عام 1987.

وتعهد جونسون بتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول 31 كانون الثاني يناير إذا فاز بالانتخابات بعد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربع سنوات صدمت حلفاء دولة كانت تعتبر يومًا إحدى ركائز الاقتصاد الغربي والاستقرار السياسي.

ومنذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أُجري في حزيران يونيو عام 2016 سعى جونسون ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، دون جدوى، إلى إقرار اتفاقات عبر البرلمان للخروج من التكتل الذي يضم 28 دولة لعدم توفر الأغلبية اللازمة لذلك.

وقال أنتوني ويلز مدير الأبحاث السياسية والاجتماعية في يوجوف: ”يشير استطلاعنا لانتخابات عام 2019 إلى أن المحافظين سيحصلون على الأغلبية هذه المرة“.

وطبقًا للاستطلاع فإن حزب العمال المعارض يتجه للحصول على 211 مقعدًا انخفاضًا من 262 مقعدًا، وسوف يحصل الحزب القومي الاسكتلندي على 43 مقعدًا في حين سيحصل الديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدًا أما حزب بريكست فمن غير المتوقع أن يحصل على أي مقعد.