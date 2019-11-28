ماكرون: فرنسا لم توافق على المقترح الروسي حول وقف نشر الصواريخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن فرنسا لم توافق على اقتراح روسي بالتوقف عن نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وذلك بعد اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، في باريس.

واقترحت روسيا وقف نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا، بعد انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى رسميًا، في أغسطس آب.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلت عن الكرملين، في وقت سابق من يوم الخميس، أن ماكرون أبلغ موسكو استعداده لمناقشة الاقتراح الروسي بوقف وتعليق نشر الصواريخ في أوروبا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يناقشان الاقتراح خلال محادثات في باريس، في التاسع من ديسمبر كانون الأول.