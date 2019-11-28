إسرائيل تعتذر عن تأييد سفيرها لميانمار بخصوص إبادة الروهينغا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن السفير الإسرائيلي أخطأ عندما بعث رسالة يتمنى فيها ”حظًا سعيدًا“ لميانمار، قبل بدء جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الاتهامات الموجهة للدولة الآسيوية بارتكاب إبادة جماعية في حق مسلمي الروهينغا.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن السفير الإسرائيلي لدى ميانمار عبّر عن أمنياته الطيبة للسلطات في تغريدات على ”تويتر“، حُذفت لاحقًا، قبل بدء جلسات الاستماع الشهر المقبل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال بيان وزارة الخارجية: ”تغريدة السفير كانت خطأ تم تداركه على الفور“.

وتابع البيان: ”إسرائيل تدين بلا مواربة الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينغا في منطقة راخين، وصوتت قبل أسبوع لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الأعمال الوحشية“.

وفر ما يزيد على 730 ألفًا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، منذ شن جيش ميانمار حملته عليهم في 2017، والتي قال تقرير للأمم المتحدة إنها نُفذت ”بنية الإبادة الجماعية“.

وستقود زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، وفدًا للدفاع عن البلاد ضد الاتهامات التي تتضمنها الدعوة التي رفعتها غامبيا أمام محكمة العدل، وغامبيا مدعومة من منظمة التعاون الإسلامي في هذا الأمر.

وكان السفير الإسرائيلي لدى ميانمار، رونين جليؤور، قد قال على ”تويتر“: ”نتمنى أن يأتي الحكم في صالحكم، وحظًا سعيدًا!“، حسب صورة التغريدة التي نشرتها ”هآرتس“ قبل حذفها.

وقال في تغريدة أخرى: ”زعيمة البلاد متوجهة للدفاع عن ميانمار في محكمة العدل الدولية! حظًا سعيدًا“.

وكانت دول غربية قد نددت بأفعال ميانمار في ولاية راخين، بينما أيدت الصين ما تصفه بجهود ميانمار للمحافظة على استقرارها.