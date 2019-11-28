الشرطة التركية تحتجز 5 أشخاص فيما يتصل بقتل معارض إيراني في إسطنبول‎

قالت الشرطة التركية اليوم الخميس، إنها احتجزت خمسة أشخاص فيما يتصل بقتل مواطن إيراني ذكرت وسائل إعلام تركية أنه معارض للحكومة الإيرانية.

ولقي المعارض الإيراني مسعود مولوي مصرعه بعد إطلاق النار عليه من سيارة في حي شيشلي بوسط إسطنبول في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذكرت قناة ”خبر ترك“ أن مولوي كان موظفًا سابقًا بالمخابرات الإيرانية قبل أن يصبح معارضًا.

وبينت الشرطة أنها احتجزت الأشخاص الخمسة أمس الأربعاء ومن بينهم الشخص الذي يُعتقد أنه من أطلق الرصاص، ويُشتبه في أن الأربعة الآخرين ساعدوه في الحصول على السلاح المستخدم والاختباء.