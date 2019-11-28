تركيا تعيد 11 من مقاتلي ”داعش“ إلى فرنسا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، إن بلاده سترحل 11 من مقاتلي تنظيم ”داعش“ الفرنسيين المسجونين لديها في بداية ديسمبر/ كانون الأول، إذ تمضي أنقرة في تنفيذ برنامج ترحيل تسبب في توتر العلاقات مع بعض حلفائها.

ولطالما انتقدت تركيا حلفاءها الأوروبيين لرفضهم استعادة مواطنيهم الذين قاتلوا مع التنظيم، وحذرت من أنها ستعيد المتشددين الأسرى إلى بلادهم حتى لو تم حرمانهم من جنسياتهم، وسط مطالبة بعض الدول الأوروبية بمحاكمة من يشتبه في أنهم متشددون في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم.

وبدأت أنقرة عملية إعادة مقاتلي داعش الذين تحتجزهم مطلع هذا الشهر، بإرسال عدة مشتبه فيهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، إن بلاده لديها 1149 من عناصر داعش في سجونها، ”737 منهم مواطنون أجانب“.