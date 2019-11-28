اتهامات جنسية تلاحق الشاهد الرئيس في قضية عزل ترامب

المصدر: ا ف ب

اتهمت ثلاث نساء، الأربعاء، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي أدلى بشهادة مهمة في إطار جلسات إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، بسلوك جنسي غير لائق حيالهن.

ونفى سوندلاند – وهو الشاهد الرئيس في قضية عزل ترامب – هذه الاتهامات، مؤكدًا أنها ”مزاعم خاطئة (…) ملفقة لدوافع سياسية“.

وأكدت النساء الثلاث في مقال نشرته الأربعاء مجلة ”بورتلاند مانثلي“ بأسمائهن، أن سوندلاند الثري الذي يملك سلسلة فنادق ويتحدر من سياتل، رد عليهن مهنيًا عندما رفضن تلبية رغباته الجنسية.

وقالت إحداهن ”جانا سوليس“ إنها قابلت سوندلاند في 2008 عندما كانت تبحث عن عمل بصفتها خبيرة في أمن الفنادق، لافتة إلى أنه التقاها على الغداء وعرض عليها العمل في فندقه ”الأنيق الجديد“ قبل أن يصفعها على مؤخرتها.

وبعد ذلك دعاها إلى منزله في بورتلاند لتقييم مجموعة القطع الفنية التي يملكها، وبينها صورة له مع الرئيس الأسبق جورج بوش.

وخلال الزيارة وقف عاريًا في مسبح المنزل، مشيرة إلى أنه حاول تقبيلها في اجتماع لاحق.

وقالت سيدة أخرى تدعى نيكولا فوغل إنها التقت سوندلاند في 2003 على عشاء لتحصل على استثمار لمجلة جديدة.

وأضافت أنه اقتادها بعد ذلك إلى فندق ودعاها إلى رؤية غرفة فيه وطلب أن يحضنها، ثم ”أمسك بقوة بوجهي وحاول تقبيلي“.

وأوضحت أنها رفضت الامتثال له وغادرت المكان.

وتابعت السيدة نفسها أن سوندلاند وجه لها بعد ذلك رسالة إلكترونية يرفض فيها طلبها تمويل مشروعها.

وفي بيان، نفى سوندلاند كل هذه الاتهامات، واتهم بدوره فوغل بممارسة ”صحافة غير نزيهة“ تعبيرًا عن غضبها من رفضه تمويل مشروعه.

وقال إن ”هذه الادعاءات غير الصحيحة لملامسة وتقبيل عنوة ملفقة، وأعتقد أنها منسقة لدوافع سياسية“، مؤكدًا أنه ”لا أساس لها في الواقع وأنفيها بشكل قاطع“.

وتملك فوغل مجلة ”بورتلاند مانثلي“ التي نشرت المقال. وذكرت المجلة أنه نظرًا لارتباطها بالقضية، فقد اشتركت في نشرها مع المجموعة الإعلامية غير الربحية ”بروبوبليكا“ المعروفة بعملها الاستقصائي.

وقال محامٍ لسوندلاند للمجلة إن توقيت نشر المقال يعني أنه يهدف إلى الإضرار بمصداقية السفير في التحقيق الجاري لعزل ترامب.

وكان سوندلاند قدم مليون دولار كمساهمة في حفل تنصيب الرئيس ترامب وتم تعيينه بعد ذلك سفيرًا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أشار سوندلاند في 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى تورط مباشر لترامب في مخطط لإجبار أوكرانيا على التحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن.

وقال سوندلاند في شهادة مدوية نقلها التلفزيون في جلسة استماع للتحقيق الهادف لعزل ترامب، إنه نفذ أوامر ترامب لعقد صفقة مع أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن مقابل تنظيم قمة بين ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

واعتبر الديموقراطيون أن شهادة سوندلاند تدعم بقوة الأدلة على إساءة استخدام السلطة التي تبرر عزل ترامب، الذي سعى إلى النأي بنفسه عن سوندلاند، بقوله: ”أنا لا أعرفه جيدًا“.