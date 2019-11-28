الصين تستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على تأييد واشنطن لتظاهرات هونغ كونغ

استدعت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، سفير الولايات المتحدة في بكين؛ للاحتجاج على قانون يدعم الحراك المطالب بالديموقراطية في هونغ كونغ، داعية واشنطن إلى الامتناع عن تطبيقه ”لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار“ بالعلاقات بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية الصيني لي يوشينغ أبلغ السفير الأميركي تيري برانستاد باحتجاج بكين ”الشديد“ بعدما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القانون.

ويأتي مشروع القانون في وقت تجري فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضات لإتمام اتفاق جزئي للتخفيف من حدة الحرب التجارية بينهما.

وقالت الوزارة في البيان إن ”لي شدد على أن الصين تحض بشدة الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه وتغيير مساره“.

ودعا الولايات المتحدة كذلك إلى ”الامتناع عن تطبيق القاون والتوقف فورًا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية، لتجنّب إلحاق مزيد من الأضرار بالعلاقات الصينية الأميركية والتعاون الثنائي في مجالات مهمة“.

ويجبر ”قانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ“ الرئيس الأميركي على مراجعة الوضع التجاري التفضيلي للمدينة سنويًا ويهدد بإلغائه في حال تم تقييد الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

ووقّع ترامب كذلك على قانون يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ في قمع المتظاهرين.