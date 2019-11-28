مقتل 15 مدنيًا بينهم 8 أطفال في انفجار لغم بأفغانستان

المصدر: ا ف ب

قتل 15 مدنيًا بينهم 8 أطفال، الأربعاء، عندما اصطدمت عربة كانت تقلهم بلغم أرضي في شمال أفغانستان، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الحكومة: ”نحو الساعة الخامسة مساء الأربعاء، انفجر لغم زرعه متشددو طالبان في سيارة مدنية … ما أدى إلى مقتل 15 مدنيًا وإصابة اثنين“.

ومن بين القتلى ست نساء ورجل في الانفجار الذي وقع في قندوز على الحدود الشمالية للبلاد مع طاجيكستان، بحسب رحيمي.

وتدور اشتباكات في المنطقة بين مقاتلي طالبان والقوات الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وهاجم المتمردون كبرى مدن الولاية التي تسمى أيضًا قندوز، في أوائل أيلول/سبتمبر، لكنهم فشلوا في السيطرة عليها.

لكن طالبان كانت سيطرت لفترة وجيزة على المدينة في أيلول/سبتمبر 2015.