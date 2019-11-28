نائب إيراني يتوعد بـ“إسقاط“ حكومة روحاني

توعد عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد شهاب نادري، بالعمل على إسقاط حكومة الرئيس حسن روحاني.

وقال نادري في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، إن ”روحاني أصدر قرارًا في الوقت الخطأ دون التنسيق مع الأشخاص والنواب الذين ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن الشعب“، في إشارة إلى قرار رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف والذي أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة على مدى الأسبوع الماضي.

وأضاف: ”توقعنا من روحاني أن يتصرف مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي قدم معلومات قبل شهر بشأن دفع المعونات للمواطنين المحتاجين“، مشيرًا إلى أن روحاني ”لا يحترم أعضاء البرلمان“.

وكشف شهاب نادري أن ”هناك توجهًا لدى البرلمان الإيراني لاستجواب ومساءلة الوزراء في حكومة روحاني“، مؤكدًا أن ”أعضاء البرلمان يشعرون بالغضب حيال الوضع الحالي، لذا سنصوت على إقالة أي وزير طلبنا حضوره للبرلمان“.

وكان أعضاء من البرلمان تقدموا بطلب الأحد الماضي، باستجواب وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي ووزير النفط بيجن نامدار زنغنه على خلفية الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف: ”ليس لدينا مشكلة في إعادة تنظيم الحكومة في حال مضى البرلمان في استجواب الوزراء بحكومة روحاني“.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال روحاني أنه وافق على استقالة وزير الزراعة محمود حجتي، مضيفًا أن ”الأخير تعرض لضغوط سياسية لتقديم استقالته“، من دون أن يكشف عن تلك الأطراف.

وتابع النائب الإيراني ”سنمضي قدمًا ونحن نسعى إلى عزل الرئيس حسن روحاني واستجوابه وكانت التواقيع الأولى تتعلق بإقالة روحاني، لذلك نريد الإطاحة بمجلس وزرائه ومتابعة عزله“.