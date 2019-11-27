جنرال أمريكي: فرص إجراء محادثات سلام ناجحة في أفغانستان أكبر من أي وقت مضى‎

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اليوم الأربعاء، إن فرص إحراز نجاح في محادثات السلام التي تهدف لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان على مدى 18 عامًا أكبر من أي وقت مضى، وقد يحدث ذلك في ”وقت قريب“.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أفرجت حركة طالبان الأفغانية عن أستاذين جامعيين أحدهما أمريكي والآخر أسترالي بعد احتجازهما لأكثر من ثلاث سنوات؛ مما زاد من آمال إحياء محادثات السلام.

ومما يعقد فرص إجراء محادثات سلام ناجحة رفض طالبان الحوار مع ما تسميه بحكومة كابول ”غير الشرعية“ التي تدعمها الولايات المتحدة.

ويزيد من صعوبة الموقف أيضًا الوضع السياسي المهترئ في أفغانستان واستمرار العنف.

ووصل الجنرال ميلي إلى أفغانستان، اليوم الأربعاء، في أول زيارة له لهذا البلد منذ توليه منصبه في سبتمبر /أيلول.

وقال ميلي للصحفيين: ”أعتقد أن فرص إحراز نتيجة إيجابية من خلال المفاوضات أكبر مما شهدته من قبل وقد كنت منخرطًا بقوة فيما يجري في أفغانستان على مدى 18 عامًا“.

ومضى يقول: ”بقليل من الحظ سنحرز نجاحًا في المفاوضات في الفترة القريبة وليس في المستقبل البعيد“.

وعلى مدى 18 عامًا مضت تحدث قادة عسكريون أمريكيون كبار ودبلوماسيون أكثر من مرة عن تفاؤلهم وعن قرب انتهاء الحرب، لكن ما زالت طالبان تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

وكانت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب قد انهارت في سبتمبر/ أيلول بعد أن ألغى الرئيس دونالد ترامب ما وصفه باجتماع مزمع في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد.

وقبل انهيار المحادثات قال الجانبان إنهما قريبان من التوصل لاتفاق.