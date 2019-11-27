”الأسلحة الكيميائية“ تحظر مادة استخدمت في تسميم العميل ”سكريبال“

أدرجت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غاز الأعصاب ”نوفيتشوك“، المستخدم في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته، في قائمة المواد الكيميائية المحظورة.

جاء ذلك بعد مقترح بهذا الخصوص تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وكندا، خلال أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة، المنعقد في مدينة لاهاي الهولندية.

ولقي المقترح، القاضي بإدراج ”نوفيتشوك“ في قائمة المواد الكيميائية المحظورة، إجماع كل الأعضاء، وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا.

وفي 4 مارس/ آذار 2018، تعرض العميل الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا لمحاولة تسميم في بريطانيا، باستخدام غاز أعصاب سام.

واتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتلهما باستخدام ”غاز الأعصاب“، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.

واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجراءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.

واتسعت رقعة العقوبات الدبلوماسية على روسيا، لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية، يبلغ عدد أعضائها نحو 106 بلدان، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها في العالم.