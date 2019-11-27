الجيش الفرنسي يعلّق على مقتل جنوده في مالي

استبعد الجنرال فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن تحقق بلاده نصرًا كاملًا على المسلحين المتشددين في غرب أفريقيا، واعتبر أن ذلك ”أمر مستحيل“.

جاء ذلك بعد مقتل 13 جنديًا في تصادم بين طائرتي هليكوبتر أثناء مهمة قتالية في مالي، في أكبر خسارة لأرواح الجنود الفرنسيين خلال عملية واحدة منذ 36 عامًا.

وقال لوكوانتر: إن دور الجيش الفرنسي في منطقة الساحل جنوبي الصحراء ”مفيد وجيد وضروري“، لكن من الصعب تحديد موعد لتحقيق النصر في الحرب، مضيفًا: ”لن نحقق أبدًا نصرًا حاسمًا“.

ولقي الجنود الفرنسيون الثلاثة عشر حتفهم في مالي، الإثنين، عندما اصطدمت طائرتا هليكوبتر في الظلام بعد استدعائهما لتقديم دعم جوي خلال مهمة قتالية لتعقب مجموعة من مقاتلي داعش.

وقال مصدر إن العملية كانت ردًا على هجوم في إنديليمين بمنطقة ميناكا في أواخر أكتوبر تشرين الأول، أدى لمقتل ما لا يقل عن 53 جنديًا ماليًا، وأعلن تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عن الهجوم.

وتدخلت فرنسا في مالي عام 2013 للتصدي لمسلحين يتقدمون من معاقلهم في شمال البلاد نحو وسط مالي. وهناك الآن 4500 جندي فرنسي في المنطقة في إطار ”عملية بارخان“.

لكن متشددين مرتبطين بتنظيمي ”القاعدة“ و“داعش“ رسخوا موطئ قدمهم، ولا تخضع مساحات شاسعة من منطقة الساحل القاحلة لأي حكم.

وقال لوكوانتر: ”نحقق نتائج لكن علينا التحلي بالصبر والمثابرة“.

وأعلن مسؤولون عسكريون العثور على الصندوقين الأسودين للطائرتين، وهما من طراز تايجر الهجومي وكوجار متعدد المهام، وأن الصندوقين سيكونان أساسيين في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ووصلت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي إلى مالي لتكريم الجنود الذين قتلوا. وتأمل فرنسا في استعادة جثثهم خلال الأيام المقبلة.