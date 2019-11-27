حزب العمال يتهم جونسون بعزمه ”بيع“ النظام الصحي البريطاني إلى الولايات المتحدة‎

المصدر: أ ف ب

اتهمت المعارضة العمالية الأربعاء المحافظين بإجراء ”مفاوضات سرية“ مع الولايات المتحدة، لـ“بيع“ النظام الصحي البريطاني المجاني لشركات أمريكية، في إطار اتفاق تجاري مستقبلي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المبكرة، عرض زعيم حزب العمّال جيريمي كوربن أمام الصحافة 450 صفحة من مستندات تتضمن وفق قوله، ست جلسات مفاوضات منذ 2017، في واشنطن ولندن، بين ممثلين بريطانيين وأمريكيين بشأن علاقتهما التجارية بعد بريكست.

وأشار إلى أن ”هذه الوثائق تؤكد أن الولايات المتحدة تطلب أن تكون خدمة الصحة الوطنية على طاولة المفاوضات التجارية“، وأضاف: ”لدينا الآن أدلة على أنه مع (رئيس الوزراء) بوريس جونسون، خدمة الصحة على الطاولة وستكون للبيع“.

وتابع: ”هذه مسألة مفاوضات سرية بشأن اتفاق مع (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب بعد بريكست، اتفاق سيحدّد مصير بلادنا“.

وشدد كوربن على أن ”هذه الانتخابات باتت معركة لبقاء خدمتنا الصحية الوطنية كخدمة عامة، مجانية للجميع“.

ويؤكد جونسون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي المرتقب في 31 كانون الثاني/يناير بعد إرجاء موعده ثلاث مرات، سيسمح للمملكة المتحدة باستعادة السيطرة على سياسيتها التجارية.

ووعد ترامب من جهته مرارًا بـ“اتفاق رائع“ بعد بريكست، رغم أنه اعتبر مؤخرًا، أنه سيكون صعبًا في إطار اتفاق الانفصال الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وصفها جونسون بـ“المضحكة“، الاتهامات بأن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من اتفاق تجاري جديد للسيطرة على النظام الصحي.

ويزور ترامب لندن الثلاثاء والأربعاء للمشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

ينظم حزب العمال الذي يواجه انتقادات لعدم ثبوت موقفه بشأن بريكست، حملةً انتخابية حول برنامج يميل كثيرًا إلى اليسار، ويتضمّن تأميمات ونفقات كبيرة خاصة في خدمة الصحة الوطنية التي يتمسك بها البريطانيون كثيرًا.