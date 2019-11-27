توسك: ترامب ”يصلي“ لأجل تفكيك الاتحاد الأوروبي وهذا ”التحدي الأصعب“

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لأنه ”يصلي“ من أجل تفكيك التكتل.

ورحب ترامب بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصف أوروبا بأنها ”عدو“ تجاري كما شكك في أهمية حلف شمال الأطلسي.

وقال توسك، في مقابلة مع صحيفة دي تسايت الألمانية الأسبوعية: ”لأول مرة في التاريخ، يوجد رئيس أمريكي يعارض علنًا أوروبا موحدة، إنه يدعم البريكست ويصلي من أجل تفكيك الاتحاد“.

وذكر توسك أن ترامب عاقد العزم على إضعاف الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا ”قد يكون التحدي الأصعب“ بالنسبة للتكتل.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترت منذ تولي ترامب الرئاسة، فقد سعى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإعادة ترسيخ العلاقات الودية عندما زار بروكسل في أيلول سبتمبر .

ومن المتوقع أن يحل رئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل محل توسك في رئاسة المجلس الأوروبي.