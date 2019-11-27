الكرملين: لا وجود لشركات عسكرية روسية خاصة في ليبيا

قالت روسيا، إن الاتهامات التي وجههتا الخارجية الأمريكية لموسكو بزعزعة الاستقرار في ليبيا، من خلال نشر شركات عسكرية خاصة داخل أراضيها، ”أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة“.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء بقوله: “ كما ترون، تتوالى تحذيرات من أن شركات عسكرية ما تعمل في جميع أنحاء العالم وتكاد تحسم مصائر بلدان مختلفة أو تزعزع الاستقرار فيها“.

وأضاف أن التصريحات الأمريكية، ”تزعم أن بعض الشركات العسكرية تزعزع الاستقرار في ليبيا،هنا يمكن القول بكل بساطة إن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصلًا في الحديث عن زعزعة استقرار ليبيا بعد أن دمروا هذه الدولة عمليًا عبر ممارساتهم المخالفة للقانون الدولي“.

وأشار بيسكوف، إلى مضمون الاتهامات الأمريكية قائلًا: ”طبعًا، كل ذلك مجرد تضليل وأخبار زائفة، وندعو لاعتبارها كذلك“.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، أن ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، أشار في تصريح له بأن تدخل روسيا العسكري يهدد سلامة أمن واستقرار ليبيا.

ودعا شينكر الدول الأوروبية، لفرض عقوبات على ما يسمى شركة ”فاغنر“ العسكرية الخاصة، التي يزعم أن أفرادها منتشرون في عدد من النقاط الساخنة عبر العالم.