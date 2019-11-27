إيران تواصل عزل محافظة خوزستان العربية عبر استمرار قطع الإنترنت

تواصل السلطات الإيرانية، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة والنظام في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عزل محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب البلاد، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 5 ملايين نسمة، عبر رفض إعادة خدمة الإنترنت للمنازل والهواتف المحمولة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية؛ إنه على الرغم من إعلان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بإعادة خدمة شبكة الإنترنت المنزلية والمعروفة بـADSL لعموم إيران، ”إلا إن محافظة خوزستان لا تزال مقطوعة عنها هذه الخدمة“.

من جانبه، قال أمير ناظمي رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات في إيران، إن ”استمرار قطع الإنترنت لا يمكن تحمله وتقبله أو التسامح معه“، رافضًا ”قرار السلطات باستمرار قطع الإنترنت بذريعة توفير الأمن والاستقرار“.

وأضاف أنه ”يمكن قطع الإنترنت لبعضة أيام لحماية الأمن القومي وتهدئة أوضاع البلاد، لكن استمرار قطعه لأكثر من 10 أيام أمر لا يمكن تحمله أو تقبله“.

وهاجم ناظمي القوات الأمنية، وقال ”ليس من الصحيح أن تقصير الأجهزة الأمنية وافتقارها لإدارة الاحتجاجات يتطلب منها قطع الإنترنت“.

وتابع رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات في إيران ”الآن بعد أن أصبح الوضع هادئًا ولا توجد ضجة، يشتبه في وجود بعض الأشخاص والمسؤولين غير المهتمين بالحصول على الإنترنت في إيران ويحاولون قطع الإنترنت بأي ذريعة“.

وقطعت السلطات الإيرانية منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شبكة الإنترنت عن جميع المدن الإيرانية لمدة أسبوع بسبب الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف والتي أوقعت المئات من القتلى والجرحى والآلاف من المعتقلين.

ولا تزال خدمة الإنترنت للهواتف المحمولة تعمل في 10 مدن إيرانية، لكنها منقطعة عن العاصمة طهران وخوزستان واصفهان وشيراز وباقي المناطق التي شهدت أقوى احتجاجات مناهضة في تاريخ إيران.