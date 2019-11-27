ماليزيا: تنظيم داعش قد ينقل قاعدة عملياته إلى جنوب شرق آسيا

حذر وزير الداخلية الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الأربعاء، من أن تنظيم داعش ربما ينقل قاعدة عملياته إلى جنوب شرق آسيا بعد مقتل زعيمه، وفق ما نقلت عنه وكالة ”برناما“ الماليزية الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله ”نعتقد أن موت البغدادي سيفتح فصلًا جديدًا في عمليات داعش الإرهابية.. يبحث داعش أيضًا عن قاعدة جديدة بعد خسارة معظم أراضيه في سوريا والعراق“، مضيفًا أن ”ماليزيا أحبطت 25 هجومًا خطط تنظيم داعش لتنفيذها، وألقت القبض على 512 شخصًا ممن يشتبه في أنهم على صلة بالتنظيم على مدى الأعوام الستة الماضية“.

وأكد ياسين خلال اجتماع لوزراء من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، أن بلده ”سيظل متأهبًا للتصدي للتهديدات التي يشكلها المقاتلون العائدون من الخارج وانتشار التطرف عبر الإنترنت والهجمات الفردية المحتملة“.

وقالت السلطات في المنطقة إن القضاء على فكر التنظيم المتشدد سيكون معركة طويلة الأمد حتى بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي فجر حزامه الناسف أثناء مداهمة نفذتها قوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وماليزيا في حالة تأهب قصوى منذ كانون الثاني/يناير 2016، عندما نفذ مسلحون متحالفون مع تنظيم داعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم بقنبلة يدوية استهدف حانة في ضواحي كوالالمبور في حزيران/يونيو 2016 وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، وكان الأول من نوعه في ماليزيا.