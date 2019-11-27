ترامب يعتزم تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية ”تنظيمات إرهابية“

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستصنّف عصابات المخدرات المكسيكية ”تنظيمات إرهابية“.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية مع الصحافي بيل أوريلي، الأربعاء ”سنعلن عصابات المخدرات المكسيكية تنظيمات إرهابية. منذ 90 يومًا وأنا أعمل على هذا الموضوع“.

وأضاف ”كما تعلمون، هذه المسألة ليست سهلة، هناك مراحل يتوجب علينا قطعها، ونحن نمر بها حاليًّا“.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، أنها قدمت طلبًا من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية بهذا الخصوص.

وأوضح البيان أن المباحثات ستتناول اعتزام واشنطن إعلان عصابات المخدرات المكسيكية تنظيمات إرهابية، فضلًا عن تدفق المال والسلاح إلى عصابات الجريمة المنظمة.