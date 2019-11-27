جلسات عزل ترامب تبدأ 4 ديسمبر أمام اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي

حضّت اللجنة القضائيّة التابعة لمجلس النوّاب الأمريكي الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب أو محاميه على ”المشاركة“ في 4 كانون الأوّل/ديسمبر في جلسة استماعٍ ستكون بمثابة افتتاح لمرحلة جديدة من التّحقيق في قضيّة عزل الرئيس الأمريكي.

واستجوب المشرّعون في مجلس النوّاب الذي يُسيطر عليه الديمقراطيّون، بشكل علنيّ خلال الأسبوعين الأخيرين، عددًا من الشهود، بينهم مسؤولون بالبيت الأبيض ودبلوماسيّون، بشأن مزاعم بأنّ ترامب أساء استغلال سلطته عبر الضّغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات من شأنها أن تصبّ في مصلحته سياسيّاً.

وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر في رسالة وجّهها إلى ترامب ”أكتب إليكُم لمعرفة ما إذا كنتم أنتم، أو محاموكم، تنوون حضور الجلسة“. و“يجوز لمحامي الرئيس استجواب أيّ شاهد يتمّ استدعاؤه“، وذلك بموجب القواعد الإجرائيّة.

وأضاف نادلر الذي يرأس اللجنة المسؤولة عن صياغة الاتّهامات المحتملة التي قد تُوَجّه إلى الرئيس ”إذا كنتم تنوون المشاركة في الجلسة، نرجوكم أن تُعلمونا بذلك في أسرع وقتٍ ممكن، وقبل الأوّل من كانون الأوّل/ديسمبر“.

وكان ترامب أكّد قبل ثمانية أيّام على تويتر أنه ”يعتزم جدّيًا“ الإدلاء بشهادته في الكونغرس، مرجّحًا أن تكون شهادة مكتوبة.

ويُواجه ترامب اتّهامات بربط المساعدات العسكريّة الأمريكيّة لأوكرانيا بموافقة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق في ملفّ نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هانتر الذي شغل منصبًا في مجلس إدارة شركة بوريسما للطاقة لمدّة خمس سنوات.

وإذا تمّت الموافقة على عزل ترامب في مجلس النوّاب الذي يُهيمن عليه الديمقراطيّون، فإنّ القضيّة ستُحال على مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بأغلبيّة طفيفة.