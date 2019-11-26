إيران تعلن رسميًا اعتقال 7 آلاف متظاهر خلال ”احتجاجات البنزين“

أعلن نائب كبير في البرلمان الإيراني مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال سبعة آلاف متظاهر في عموم إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي إثر رفع أسعار البنزين.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، إن ”التقارير المكتوبة من مسؤولي الأمن التي ستصل قريبًا إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية كشفت عن اعتقال سبعة آلاف متظاهر“.

وأضاف حسيني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية، أنه ”بعد الاجتماع المشترك الذي عقد يوم أمس بين لجنتي الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان والمجالس والشؤون الداخلية مع المسؤولين السياسيين والأمنيين لمناقشة الاحتجاجات في إيران، تبين اعتقال سبعة آلاف متظاهر“.

وتابع بأن ”الجهات المختصة أجلت الإعلان عن العدد الدقيق للمعتقلين وغيرها من القضايا التي رافقت الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار البنزين“.

وكانت منظمة العفو الدولية، أعلنت أمس الإثنين، أن 143 متظاهرًا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقد ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية اعتقلت 4800 شخصًا على الأقل في 18 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة.