وزير خارجية ألمانيا يرد على ماكرون: ”الناتو لم يمت“

رفض وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مزاعم موت حلف شمال الأطلسي ”ناتو“ سريريًا، مشددًا على أن الحلف ما زال على قيد الحياة بشكل كامل، وذلك ردًا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف ماس في كلمة له خلال افتتاح منتدى برلين السياسي أن ”الناتو حلف هام يؤدي مهامه بشكل قوي“، مشددًا على أن ”قوة الناتو تنبع من العمل الجماعي، الذي يضمن أمن أوروبا منذ 70 عامًا“.

ووصف إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة ”ذي إيكونوميست“ مطلع الشهر الجاري، الناتو بأنه في حالة ”موت سريري“، وأرجع ذلك لأسباب من بينها ”نقص التزامات الولايات المتحدة تجاه الحلف“.

وفي معرض رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي، قال الوزير الألماني: إن ”الحلف ما زال على قيد الحياة بشكل كامل، رغم وجود تشخيصات أخرى“، مشيرًا إلى ”حاجة الناتو للإصلاح، وأنهم قدموا مقترحًا في هذا الخصوص، خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الحلف في بروكسل“.

وأكد الوزير على ”ضرورة عدم التفريق بين أمن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية“، مضيفًا أن ”ألمانيا وأوروبا غير قادرة على حماية نفسها بشكل فعال بدون واشنطن“.