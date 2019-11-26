رجل دين بريطاني يهاجم زعيم حزب العمال‎ عشية الانتخابات

قال كبير حاخامات بريطانيا، إنّ زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، لا يصلح لتقلد منصب رئيس الوزراء؛ لفشله في القضاء على معاداة السامية ”المصرح بها من أعلى الدوائر“ وتتغلغل الآن في الحزب.

وأضفت تعليقات الحاخام، إفرايم ميرفيس جوًا من الإثارة على الحملة الانتخابية قبل التصويت المقرر يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، حيث تواجه المملكة المتحدة خيارًا صعبًا بين رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي يركز على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكوربين الذي يعارض نهجًا اشتراكيًا متشددًا لخامس أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ميرفيس في مقال نشرته صحيفة التايمز: ”إنه (كوربين) فشل في القيادة. سم جديد، مصرح به من أعلى الدوائر، تغلغل في حزب العمال“، مضيفًا: ”لا يساوركم الشك في أن روح هذه الأمة نفسها في خطر“.

وليس من المعتاد أن يتدخل رجل دين بارز على هذا النحو.

وقال القيادي البارز في الكنيسة الإنجليكانية جاستن ويلبي، إنّ ”هذا التدخل غير المسبوق يشير إلى الخوف الذي يشعر به كثير من اليهود“.

وصدم كوربين، وهو سياسي مخضرم مناصر لحقوق الفلسطينيين، مؤسسات الدولة عندما أصبح زعيمًا لحزب العمال في العام 2015، ومنذ ذلك الوقت توالت عليه الانتقادات من أعضاء بالحزب ونواب وقادة يهود؛ لفشله في وقف معاداة السامية.

وقال جونسون، اليوم الثلاثاء، إنّ انتقاد ميرفيس لكوربين ”شأن جلل“.

وأضاف ردًا على سؤال عن هجوم ميرفيس على كوربين: ”كل ما سأقوله هو أنني أعتقد أنه شأن جلل عندما يتحدث كبير الحاخامات على هذا النحو“.

وتابع: ”لم أسمع قط بأي شيء كهذا من قبل، ومن الواضح أنه فشل في القيادة من جانب زعيم العمال؛ لأنه لم يتمكن من القضاء على هذا الفيروس في حزب العمال“.