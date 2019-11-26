القضاء الإيراني يفرض قيودًا على صحفيين تعاونوا مع قناة معارضة

قالت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن بعض ”الموظفين الرئيسيين والفاعلين“ في شبكة ”إيران إنترناشونال“ التلفزيونية المعارضة، سيواجهون ”قيودًا قانونية على ممتلكاتهم“.

ويأتي هذا الإجراء الصادر عن القضاء في طهران، وسط احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، حيث قامت قناة ”إيران إنترناشونال“، التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، بتغطية الاحتجاجات بشكل مستمر.

وقالت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم، إنه ”وفقًا لوزارة الاستخبارات، اتهمت الوزارة أعضاء في القناة بالإخلال بأمن البلاد، وتشجيع الأشرار في الاحتجاجات على استهداف الأمن، وتنظيم أعمال إرهابية، وأعمال تخريبية، وتوفير دعم شامل للأشرار“.

واتهمت الوكالة القضائية الإيرانية، المملكة العربية السعودية، بتقديم دعم مالي للقناة الإيرانية المعارضة، من دون تقديم أدلة على مزاعمها.

وتتمتع هذه الشبكة التلفزيونية بوقت بث مباشر، أكبر من أي شبكة تلفزيونية أخرى، وبالتالي فقد حصلت على تغطية إخبارية إضافية للاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.