وزير أمريكي: ترامب ”اختاره الله‎“ مثل أوباما

المصدر: ا ف ب

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إن الرئيس دونالد ترامب ”اختاره الله“، مثل سلفه الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وأضاف ريك بيري في مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“: ”هل تعرفون باراك أوباما.. ما كان ليصبح رئيسًا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترامب“.

وكان ترامب وصف نفسه في مؤتمر صحافي بأنه ”مختار“ من الله لخوض حرب تجارية مع الصين، لكنه أكد بعد ذلك أنه كان يمزح، وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رد خلال زيارة لإسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترامب اختير ”للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني“، قائلًا: ”كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن“.

وورد اسم بيري مرارًا كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترامب التي يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي.

ورأى بيري أن ترامب ”سيخرج من هذه القضية الاستثنائية بدون أن تتم إقالته“، واصفًا إياه بأنه ”فرد استثنائي“.

وكان ترامب أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رحيل بيري في نهاية العام الجاري، مشيدًا ”بالعمل المميز“ الذي قام به.

ومع ذلك، لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة، فقد وصف حاكم تكساس السابق والمرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016، خصمه ترامب في 2015 بأنه ”سرطان للتيار المحافظ“.