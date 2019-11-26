الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على تشريع بشأن هونغ كونغ

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأمريكي تيري برانستاد أمس الاثنين للاحتجاج على إقرار مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ بالكونجرس الأمريكي قائلة إنه يرقى إلى حد التدخل في شأن داخلي صيني.

وذكرت الوزارة في إخطار نشر على موقعها الإلكتروني أن نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ زيغوانغ حث الولايات المتحدة على ”تصحيح أخطائها والكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية الصينية“.

ويشارك متظاهرون معارضون للحكومة في احتجاجات بشوارع هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر وسط عنف متزايد ومخاوف من أن الصين ستصعد ردها لوقف العصيان المدني.

وأرسل مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون للبيت الأبيض يوم الأربعاء بعد إقراره بموافقة 417 عضوًا واعتراض عضو واحد وذلك عقب إقراره بالإجماع في مجلس الشيوخ في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون ومشروع قانون آخر يرتبط في هونغ كونغ وذلك رغم محادثات التجارة الحساسة مع بكين.

وقال تشينغ إن إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية يمثل تشجيعًا على العنف ويعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية.

ونقل عن تشينغ قوله ”إن الصين تعبر عن استيائها الشديد ومعارضتها التامة“.