خبراء دوليون في بوليفيا للتحقيق بأعمال عنف عقب إقالة ”موراليس“

وصل خبراء دوليون من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، الاثنين، إلى بوليفيا، للتحقيق في أعمال عنف اندلعت عقب إجبار الرئيس إيفو موراليس على الاستقالة، وأدت لوقوع قتلى.

وزار الخبراء مدينة ساكابا مركز ولاية تشاباري، حيث قتل 9 من أنصار الرئيس المستقيل موراليس في اشتباك مع قوات الأمن منتصف الشهر الجاري.

وقال باولو أبارو، السكرتير التنفيذي للجنة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، إن فريق التحقيق سيستمع لجميع الأطراف، وسيحث السلطات على ”إقامة العدل، وتعويض الضحايا، وتوضيح الحقائق“.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، استقال موراليس من منصبه، في أعقاب مطالبة الجيش له بترك منصبه، حفاظًا على استقرار البلاد التي شهدت اضطرابات واحتجاجات بعد إعلان فوزه بولاية جديدة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس، واصفين الانتخابات بأنها ”مزورة“.