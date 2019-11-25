بلجيكا تشن هجومًا إلكترونيًا على وكالة ”أعماق“ التابعة لـ“داعش“

شنت السلطات البلجيكية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) هجومًا إلكترونيًا ناجحًا على خادم موقع وكالة أنباء ”أعماق“، الخاصة بتنظيم ”داعش”.

وكشف المتحدث باسم الادعاء العام البلجيكي ”اريك فان دير سيبت“، أن ”الهجوم ضد أعماق نفذ نهاية الأسبوع الماضي، واستغرق يومين، بعد أن تم التحضير له لمدة سنة كاملة“.

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الهجوم نفذ ”بنجاح، حيثُ تمكن من تعطيل عدة حسابات تابعة للتنظيم، وجعل مواقعه الإلكترونية خارج الخدمة“.

وأكد المتحدث البلجيكي أن التنظيم الإرهابي سيحاول إعادة تشغيل ذراعه الإعلامية ”أعماق“، لكن ”ذلك سيتطلب الوقت والموارد والمال“.

وأشار إلى أنه سبق للسلطات البلجيكية أن شنّت هجومًا مماثلًا على مواقع تنظيم ”داعش“ الإلكترونية في عام 2018، لكن التنظيم تمكن من استعادتها بعد وقت قصير، ”الأمر الذي دفعها للقيام بالهجوم بشكل أفضل هذه المرة“، بحسب المتحدث.

ويتوقع أن تكون مهمة مواجهة الهجوم البلجيكي هذه المرة أصعب؛ لأن الظروف تغيرت بالنسبة للتنظيم الذي يعيش الكثير من الصعوبات بعد فقدانه للمناطق التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، ووقوع عدد كبير من القتلى والأسرى في صفوفه، إضافة إلى مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.