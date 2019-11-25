الأمن الإيراني يعتقل 34 متظاهرًا في مناطق مختلفة من البلاد

اعتقلت الشرطة الإيرانية، اليوم الإثنين، 34 متظاهرًا في مدن شيراز وهمدان وخرم آباد، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الأسبوع الماضي ضد الحكومة والنظام؛ بسبب رفع أسعار البنزين.

وقال قائد شرطة محافظة شيراز جنوب إيران، رهام بخش حبيبي: إن ”قوات الأمن اعتقلت 15 متظاهرًا في المحافظة من المشاركين في الاضطرابات وأعمال الشغب“، مضيفًا أن ”المعتقلين متورطون بعمليات استهدفت مؤسسات حكومية“.

في حين قال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة لرستان غرب إيران، العميد حاجي محمد مهديان نسب: إن ”قوات الشرطة تمكنت من اعتقال 17 متظاهرًا“.

بينما أفاد قائد شرطة مدينة همدان غرب إيران، بخشعلي كامراني صالح، بأنه تم اعتقال اثنين من المتظاهرين الذين شاركوا في إحراق (بنك مسكن)، أحد البنوك التابعة للحكومة الإيرانية. مضيفًا أن ”المعتقليْن الاثنين اعترفا بعملية سطو على المصرف، كما قاما بسرقة وثائق بنكية في هجومهما على البنك الواقع في مدينة شهريار“.

وأبلغت الشرطة الإيرانية عن عدة اعتقالات في الأيام الأخيرة، لكن لم يتم الإعلان عن الأرقام النهائية، في حين تُظهر تقديرات نشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة ”أنه تم اعتقال 4800 شخص على الأقل“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي وصف الأسبوع الماضي المتظاهرين بـ“الأوغاد“.