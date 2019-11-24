الجيش الأمريكي: إيران تخطط لاستهداف منشآت حيوية في الشرق الأوسط

حذر قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، كينيث ماكنزي، من أن إيران تخطط لشن هجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط، مثل ما حدث بهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

ولم يقدم الجنرال ماكنزي في حديثه لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لشن هجوم وشيك ضد أهداف حيوية مثل منشآت نفطية، مشيرًا إلى أن الاستخبارات العسكرية الأمريكية رصدت أنشطة إيرانية مقلقة ولكن غير محددة.

وقال الجنرال ماكنزي في مقابلة أجريت، الأسبوع الماضي: ”تقديري هو أنه من الممكن أن تهاجم مرة أخرى“.

ولم يقدم الجنرال ماكنزي أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لشن هجوم وشيك ضد أهداف مثل المنشآت النفطية أو محطات تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الوكالات العسكرية والتجسسية الأمريكية رصدت أنشطة إيرانية مقلقة ولكن غير محددة.

وفي إشارة إلى حملة الضغط الاقتصادي القصوى التي تفرضها إدارة ترامب على طهران، قال: ”إن إيران تتعرض لضغوط شديدة، وهي تحاول تعطيل الحملة بشن الهجمات لإثارة رد عسكري أمريكي“.

وفي حديثه، أمس السبت، في مؤتمر ”حوار المنامة“، تعهد الجنرال ماكنزي باستمرار الالتزام الأمني الأمريكي تجاه الخليج، على الرغم من تحول سياسة إدارة ترامب لإعطاء الأولوية للتهديدات الصينية والروسية.

وفي أحدث استعراض للقوة، مرت حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“ عبر مضيق هرمز، الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تجتاز فيها حاملة طائرات أمريكية الخليج العربي منذ أبريل، وأشار مسؤولو البحرية إلى أن حاملة الطائرات كانت في البحر لأشهر عدة، في خليج عمان، دون أخذ الطاقم فترات راحة منتظمة، وهي مشكلة معنوية محتملة من المقرر معالجتها قريبًا.

وأوضح الجنرال ماكنزي: ”لم تكن هناك ضرورة استراتيجية خاصة في التوقيت، فمن المهم أن نثبت أننا يمكن أن نفعل ذلك متى أردنا“.