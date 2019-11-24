إيران تعيد فتح 3 معابر حدودية مع العراق

أعادت إيران، يوم الأحد، فتح 3 معابر حدودية مع العراق، بعد إغلاقها مؤخرًا إثر تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلد العربي.

وقال محافظ محافظة إيلام الإيرانية، قاسمي سليماني، إن ”معبر مهران الحدودي مفتوح من اليوم أمام الزوار إلى العتبات (المزارات الشيعية في العراق) وذلك بعد إجراءات الأمن اللازمة من جانبنا ومن الجانب العراقي“، بحسب وكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية.

من جانبه، أكد مدير الشؤون السياسية والأمنية الحدودية لمحافظة خوزستان (جنوب)، رضا نجاتي، إعادة فتح معبري ”شلمجه“ و“جذابه“ الحدوديين مع العراق.

ويعد معبر مهران، أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق الواقع في محافظة واسط جنوب شرقي العراق، حيث يتدفق عبره أعداد كبير من زوار أربعينية الحسين من الشيعة الإيرانيين.

وكانت السلطات الإيرانية قد أغلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معبر مهران، بعدما أفادت تقارير بقطع متظاهرين عراقيين في قضاء بدرة، الطريق المؤدية إليه ما أدى إلى توقف حركة المرور.