نائب إيراني: خامنئي منع البرلمان من معارضة رفع أسعار البنزين

كشف عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي محمود صادقي، اليوم الأحد، أنّ المرشد الأعلى علي خامنئي، منع النواب من معارضة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وقال صادقي في حسابه عبر ”تلغرام“، إنّ ”خامنئي أيد رفع أسعار البنزين وبعث برسالة لرئيس البرلمان علي لاريجاني، طلب فيها عدم تدخل أعضاء البرلمان بقرار الحكومة رفع أسعار البنزين“، الذي أثار موجة احتجاجات دموية على مدى الأسبوع الماضي.

وأضاف أنّ ”بعض المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن خامنئي، لم يكن له دور في القرار الذي اتخذه رؤساء السلطات الثلاث، لكنه دعمه لتهدئة الموقف، ومع ذلك، يعتقد آخرون أن خامنئي قد طلب من الرئيس عدة مرات اتخاذ خطوات نحو مراجعة أسعار الطاقة وإدارة استهلاك الطاقة، لذلك كان القرار تلبية لرغبته“.

وبعد يومين من تنفيذ خطة زيادة سعر البنزين وبعد اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، اقترح ممثلو مجلس النواب اقتراحات بالتخلي عن الخطة أو تعديلها.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلن المرشد علي خامنئي صراحة دعم الخطة، مضيفًا أنّ ”إيران تمكنت من صد الأعداء عسكريًا وسياسيًا في الأحداث الأمنية خلال الأيام الأخيرة“.

وقال خامنئي إنّه ”ليس خبيرًا في هذا المجال، لكنه يدعم القرار الذي تم اتخاذه من قبل رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة“، كما دعا السلطات المسؤولة عن أمن البلاد ”للقيام بواجباتها“.