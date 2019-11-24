ساعر يتحدى نتنياهو بطلب انتخابات داخلية.. و“الليكود“ يصفه بالمخرب

طالب جدعون ساعر، أحد أقطاب حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومنافسه الرئيس، بإجراء انتخابات داخلية سريعة خلال 21 يوماً، مشككاً في قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة.

وتوجه ساعر إلى رئيس مركز الحزب، بطلب عقد مؤتمر لمركز الحزب لاتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب، قبل انقضاء مهلة 21 يومًا التي منحت لنواب الكنيست لتشكيل حكومة.

ووصفت قناة ”مكان“ العبرية تلك الخطوة بـ ”التحدي السافر“، قائلة: ”وفي تحد سافر لرئيس حزبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رأى ساعر أنه يمكن تشكيل حكومة ضمن الكنيست الحالية، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في الدولة منذ عام تقريبًا“.

وأكد ساعر أن هذه الخطوة ستمنع تدهور إسرائيل إلى انتخابات هي في غنى عنها ويتحفظ منها نتنياهو نفسه، فيما انتقدت زميلته الوزيرة ميري ريغف هذا المقترح، وقالت إن ساعر لا يبدي الولاء للحزب.

ونقلت القناة العبرية الثانية، عن ساعر قوله: ”نتنياهو لن ينجح بتشكيل حكومة، يجب علينا أن نتوجه إلى انتخابات داخلية سريعة (برايمرز) لحزب الليكود خلال الـ21 يومًا المقبلة“.

وأضاف: ”نحن في حزب ديمقراطي، في الليكود لم يكن هناك برايمريز منذ سنوات، أنا قادر على تشكيل حكومة وتوحيد الدولة والسياسة“.

وعلق حزب ”الليكود“ على تصريحات ساعر تلك بقوله:“من المؤسف أن نرى في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحفاظ على أمن إسرائيل في كل الجبهات، ويسعى للحفاظ على حكم الليكود، جدعون ساعر كعادته يظهر انعدام الولاء وأقصى قدر من التخريب“.

من جهتها، قالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ إن النائب اللكيودي نير بركات، اقترح إجراء انتخابات داخل الحزب على منصب قائم بأعمال رئيسه فقط، في محاولة لتفادي حدوث انقلاب داخل ”الليكود“ من جهة ومن جهة أخرى الاستعداد ليوم ما بعد نتنياهو.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن الوزير نفتالي بينت بدأ محادثات مع رؤساء الأحزاب حول إجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء فقط، ودون حل الكنيست.