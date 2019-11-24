غانتس: نتنياهو ينشر الكراهية ويهدد بإشعال حرب أهلية

قال بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ (أزرق أبيض)، في أول تعليق له على تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المتهم بها، إن الأخير يهدد بإشعال حرب أهلية ويدعو لانتشار الكراهية.

وأشار غانتس مساء أمس السبت إلى أن نتنياهو يجعل المدنيين رهينة لمعركته القانونية.

وتابع في خطابه ”أي شخص يسخر من منافسيه السياسيين ولم يشفق عليهم في ساعاتهم الصعبة، هو آخر شخص يمكنه حشد الجمهور للتحريض ضد القضاة والمدعين“.

وأردف ”نتنياهو انتقل من استوديو إلى استوديو سعيدًا لما جرى مع إيهود أولمرت وحثه على الاستقالة. من قاد حملة التحريض ضد رئيس الحكومة رابين، يجب أن يعرف ثمن الكلمات التي يمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى رصاصات. الأيام الأخيرة لا تترك مجالًا للشك. نتنياهو يتورط بإشعال حرب أهلية. أنا أقف هنا وأقول: حان الوقت لمعالجة المجتمع الإسرائيلي من الكراهية“.

وطالب غانتس أعضاء الليكود بالانضمام إليه لإقامة حكومة برئاسته ”زعماء الليكود، أطالبكم بالشراكة معنا. أنتم شركاء للقيم الصهيونية للوحدة والأمن والاقتصاد القوي. هذا وقتكم بوضع تهديدات الماضي جانبًا، ودفع المجتمع الإسرائيلي لعصر الشفاء“.

وتابع غانتس ”أنا سأخدم كرئيس للحكومة في أول عامين، وإن تمت تبرئة نتنياهو، يمكنه العودة لتولي رئاسة الحكومة. هذا هو البديل الوحيد للانتخابات“.