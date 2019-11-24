غانتس يقدم مقترحًا جديدًا لحل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

قدم بيني غانتس؛ رئيس حزب ”كاحول لافان“ مقترحًا جديدًا للخروج بتشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، داعيًا حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي للانضمام إلى حكومة برئاسته.

وحسب قناة ”مكان“ العبرية، اقترح غانتس أن يتولى هو منصب رئاسة الوزراء لمدة عامين وبعد ذلك سيخلفه بنيامين نتنياهو، ”إذا تمت تبرئته“.

وتوجه غانتس بدعوة مباشرة إلى زعماء الليكود قائلًا: ”إنه حان الوقت لوضع المخاوف جانبًا والانتقال بالمجتمع الإسرائيلي إلى فترة جديدة من الشفاء والتعافي“.

وأصدر حزب ”الليكود“ بيانًا للرد على غانتس استخف فيه بهذا الاقتراح، وعرض على ”كاحول لافان“ استبدال غانتس لأنه فشل في مهمة تشكيل الحكومة.

من جهته، دعا حزب ”العمل غيشر“ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددًا إلى الاستقالة من منصبه في أعقاب القرار باتهامه بالرشوة وإساءة الائتمان.

في الإطار ذاته، كشفت نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة ”ريشِت“ القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يرون أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يستطيع البقاء في منصبه بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت تقديمه إلى العدالة بتهم الفساد، فيما بلغت نسبة الذين يعتقدون أنه يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء 35% فقط.