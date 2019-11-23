وسط أنباء عن مقتل 300 محتج.. رجوي تدعو لإرسال بعثات لتقصي الحقائق في إيران

دعت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف فوري لأعمال القتل والقمع في إيران وإطلاق سراح المعتقلين، وسط تقارير تؤكد مقتل اكثر من 300 من المحتجين في مختلف المدن الإيرانية.

وقالت رجوي، إن على الأمم المتحدة أن ترسل فورًا بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران، نظرًا إلى أن المعتقلين معرّضون للتعذيب والإعدام.

وأضافت رجوي أن قادة النظام يجب تقديمهم إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يغاير الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية كما أنه يشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم وتوسيعها في المنطقة.

عوفي الوقت الذي تحدثت في المعارضة الإيرانية، عن مقتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات الاخيرة، تقول تقارير إن عدد جرحى المظاهرات قد تجاوز الـ4000 وعدد المعتقلين والمحتجزين منذ بداية الاحداث في 165 مدينة قد تجاوز الـ10 آلاف.

وأصبحت سجون طهران بما في ذلك سجن ايفين وسجن ”فشافويه“ مليئة بالمعتقلين، كما أن الوضع في بعض المدن أكثر تدهورًا ويتم احتجاز السجناء في مراكز قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي والمباني الحكومية.