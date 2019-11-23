مفكر إيراني: قمع السلطات سيضطر الشعب لاستخدام السلاح

قال كبير المثقفين الإيرانيين المعاصرين ”عبدالكريم سروش“، السبت، أن تصاعد العنف ضد المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن على مدى الأسبوع الماضي، قد تضطر المتظاهرين إلى إستخدام الأسلحة.

ونقلت إذاعة ”فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية عن عبد الكريم سروش قوله وهو يشير إلى الاحتجاجات التي قمعتها السلطات الأسبوع الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين ”الناس قد يكون لديهم أسلحة وقد يستخدمونها“.

وحذر سروش من تصاعد العنف ضد المتظاهرين، مضيفاً أن ”بعض المتظاهرين والمجموعات من الناس قد تضطر إلى الأسلحة إذا لم تقبل حكومتهم مطالبهم“.

وبرر المفكر الإيراني البارز في حال استخدام الشعب للأسلحة ضد السلطات الحاكمة، قائلاً ”عندما لا يجد الناس طريقة للاحتجاج، ستقع مثل هذه القضايا (رفع السلاح بوجه الدولة)“.

وأكد أن ”العنف ليس هو الحل للاحتجاج“، مضيفًا ”أنه إذا لم تهتم الحكومة بإرادة الشعب، فقد تصبح الاحتجاجات أكثر عنفًا، وحتى لا سمح الله، فإن الناس يحملون السلاح“.

وقال أيضًا إن ”قمع احتجاجات إيران لن ينجح وأن احتجاجات الشعب ستبقى في صورة ضغائن“.

ووفقًا لإحصائيات نشرها موقع إذاعة ”فردا“ المعارض، قُتل ما لا يقل عن 138 من المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، وفي الوقت نفسه، أبلغت السلطات الإيرانية عن مقتل حوالي خمسة من قوات الأمن في الاحتجاجات.