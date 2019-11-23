السلطات الإيرانية تتهم محتجين بالانتماء لداعش

زعم مسؤول إيراني، يوم السبت، اعتقال عدد من المحتجين ينتمون لتنظيم داعش وباقي الجماعات المعارضة للنظام الإيراني.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن حاكم محافظة كرمنشاه غرب إيران ”هوشنك بازوند“، قوله إن ”المعتقلين خلال أحداث الشغب الأخيرة في المحافظة ينتمون الى داعش و منظمة مجاهدي خلق المعارضة وجماعة بيجاك الكردية والحركات الملكية“.

وتعهد بازوند بـ“معاقبة المعتقلين من المحتجين في محافظة كرمنشاه بشكل حازم“، مضيفاً أن ”محافظة كرمنشاه شهدت مواجهات وتعرضت لهجوم من قبل المحتجين الذين وصفهم بمثيري شغب“.

وتابع المسؤول الأعلى في كرمانشاه: أظهرت أعمال الشغب الأخيرة بوضوح تورط ودعم الأجانب الذين صرحوا بشكل واضح أنهم خططوا لأعمال الشغب، لكن أهل كرمانشاه أعلنوا عن اشمئزازهم من المتمردين“.

وفي وقت سابق أعلنت قوات الشرطة الإيرانية، عن اعتقال 180 شخصاً من قادة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العديد من مدن البلاد على خلفية زيادة أسعار البنزين يوم الجمعة الماضي.

ويرى مراقبون أن إخماد الاحتجاجات في إيران عبر استخدام القوة المفرطة لن ينهي تلك الاحتجاجات، لأنها تطالب برفع البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.