مسؤول إيراني كبير يلمح إلى عودة الاحتجاجات الشعبية

ألمح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، إلى عودة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على طوال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنّ ”إيران لم تتوصل بعد إلى حل لمشاكلها الاقتصادية“.

وتوقع رضائي، وهو القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، في تصريح اليوم السبت، أنّ ”تستمر عملية انهيار العملة المحلية وتزايد أسعار صرف العملات الأجنبية“، مضيفًا أنّه ”إذا استمرت الأوضاع سيبلغ سعر صرف الدولار الواحد 250 ألف ريال إيراني“.

وشدد محسن رضائي، على أنّ ”القضية الأكثر أهمية هي الاقتصاد وأمن الناس وسبل عيشهم مرتبطة بالاقتصاد“، مضيفًا ”يجب أن تكون نهاية كل العمل السياسي هي حل المشكلات الاقتصادية“.

وبين أنّه ”يؤمن بالحرية الاقتصادية، لكنني لا أقبل بأي حال من الأحوال الاقتصاد الحر، وأعتبره سمًا قاتلًا“. مشيرًا إلى أنّ ”إيران موطن لتحديات كبيرة، وأن الأوضاع الاقتصادية أصبحت القضية الأهم في البلاد، لكننا لم نتوصل بعد إلى نهج ومنطق واضح وآمن تجاه هذه المشكلة“.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة جراء العقوبات والفساد المالي والإداري، أدى إلى انهيار العملة المحلية وتراجع دخل المواطن وعجز كبير في الموازنة العامة للبلاد بسبب تراجع صادرات النفط الإيراني جراء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها عقب إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/مايو من العام الماضي.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية الأسبوع الماضي، موجة احتجاجات عارمة أوقعت قتلى وجرحى جراء قيام حكومة الرئيس حسن روحاني برفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.