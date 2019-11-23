إيران تعلن اعتقال 180 شخصًا من قادة الاحتجاجات الأخيرة

أعلنت قوات الشرطة في إيران، مساء اليوم السبت، اعتقال 180 شخصًا من قادة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العديد من مدن البلاد على خلفية زيادة أسعار البنزين، يوم الجمعة الماضي.

وقالت الشرطة في بيان صحافي لها إنه“من خلال الإدارة الذكية لقوات الشرطة، وتفاعل قوات الأمن والمشاركة الإيجابية لشعبنا، تم حتى الآن التعرف على 180 شخصًا من قادة الاحتجاجات في البلاد واعتقالهم“.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية بيان قوات الشرطة الذي وصف قادة الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الأسبوع الماضي بأنهم ”انتهازيون“ واتهامهم باستهداف الأمن وتدمير الممتلكات العامة.

وأوضح البيان أن“تدمير الممتلكات العامة، وحرق البنوك، ومهاجمة مراكز الشرطة والجيش، وشن حملة من التجمعات غير القانونية في الفضاء السيبراني“، فيما أكدت الشرطة أنها ”ستظل حازمة ولن تسمح بالفوضى وانعدام الأمن على مستوى المجتمع“.

وتعهدت السلطات الإيرانية بإنزال ”أقصى العقوبات“ ضد قادة الاحتجاجات والمشاركين في هذه التجمعات التي تطالب بتغيير النظام، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

ويرى مراقبون أن إخماد الاحتجاجات في إيران عبر استخدام القوة المفرطة لن ينهي تلك الاحتجاجات، لأنها تطالب برفع البطالة والفقر، وتحسين الأوضاع المعيشية.