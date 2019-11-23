إيران قلقة من البرنامج النووي الإماراتي

أعرب مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ”كاظم غريب آبادي“، اليوم السبت، عن قلقه بشأن البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية عن غريب آبادي قوله في اجتماع عقد مؤخرًا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ”قلقون من درجة أمان البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة“.

وأضاف مندوب إيران لدى الوكالة أن ”المشروع النووي الإماراتي مستورد بالكامل، ولا يعتمد على الطاقات والقدرات والعلوم المحلية، لذلك لدينا مخاوف جدية بشأن سلامتها وأمنها النوويين“.

وتجاهل مندوب إيران كاظم غريب آبادي ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا عن وجود موقع نووي سري في البلاد.

وقال كورنيل فيروتا القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، إن كبير مفتشي الوكالة سيزور طهران الأسبوع المقبل؛ لحث إيران على تقديم تفسير لمصدر آثار اليورانيوم التي عثر عليها في موقع غير معلن.