محمد دحلان يسخر من عرض تركيا جائزة مالية لاعتقاله

سخر القيادي الفلسطيني محمد دحلان من إعلان تركيا أنها ستمنح جائزة قدرها 700 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وكتب دحلان في صفحته بفيسبوك: ”اقترح على #أردوغان أن يدفع ال 700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية“.

وتتهم تركيا دحلان بالعمالة لإسرائيل والتورط في الانقلاب الفاشل عام 2016، ولعب دور في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، و الضلوع في اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن دحلان سيدرج في قائمة الإرهابيين المطلوبين.

وفي المقابل، عُرف دحلان بانتقاداته اللاذعة لأردوغان، وقال في آخر تصريح إعلامي له هذا الشهر، إن أردوغان صاغ علاقات قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون ينتفضون في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال دحلان، في حديث لبرنامج ”الحكاية“ الذي تبثه قناة mbc مصر، إن ”أردوغان لا يحب أن يرى عربيًّا قويًّا، وتتملكه أوهام الدولة العثمانية، واعتمد على بعض المرتزقة العرب لتمكين أوهامه“.

وأضاف: ”حين كنت أقاتل بجانب ياسر عرفات، كان أردوغان يزور شارون في إسرائيل“، لافتًا إلى أن 300 طائرة تسير شهريًّا بين تركيا وإسرائيل، وأن 60% من الحديد المستخدم في بناء المستوطنات هو من تركيا“.

وتابع دحلان: ”لم أرَ بصمة إيجابية لتركيا عبر التاريخ تخدم فلسطين، وجميع الإرهابيين في سوريا دخلوا وخرجوا عبر تركيا، إضافة إلى أن أردوغان سرق ذهب البنك المركزي الليبي، ولدي وثائق تثبت ذلك“.

واشتهرت السلطات التركية في السنوات الأخيرة بالحساسية الشديدة تجاه الانتقادات ولاحقت بشراسة الأصوات المعارضة في الداخل والخارج، حيث يقبع عشرات الآلاف في السجون منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.