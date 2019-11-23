نيويورك تايمز: على ترامب الاهتمام بمشاكله ووقف محاولة إنقاذ نتنياهو

دعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم السبت، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاهتمام بمشاكلها الداخلية والتوقف عن محاولة إنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد والغش وخيانة الأمانة.

ورأت الصحيفة أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتبار المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية شرعية يمثل محاولة يائسة لإنقاذ نتنياهو الذي وصفته بصديق ترامب وأيضًا لتوسيع القاعدة الانتخابية للرئيس الأمريكي.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن هذا الإعلان لا يغير حقيقة أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية هي غير شرعية بنظر القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة أمام عملية السلام على عكس ما ادعاه بومبيو.

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات بومبيو لن تفعل شيئًا سوى ”تقويض مزاعم الإدارة الأمريكية بأنها تسعى لأن تكون وسيطًا نزيهًا في عملية السلام“، مشيرة إلى أن تلك التصريحات فشلت أيضًا في مساعدة نتنياهو.

وأوضحت أن مشكلة نتنياهو تخص الإسرائيليين وحدهم، وأنها يمكن أن تمتد لسنوات، على أساس أنه لم يُدَن حتى الآن، لكن الصحيفة ألمحت إلى ضرورة تنحي نتنياهو بإشارتها إلى تصريحاته قبل 11 عامًا عندما دعا رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلى الاستقالة بسبب التهم التي وجهت إليه وتمت إدانته وسجنه بعد ذلك.

وقالت الصحيفة: ”بينما تشهد الساحة الإسرائيلية تلك التطورات والنزاعات سيكون بالطبع من الأفضل لإدارة ترامب أن تهتم بشؤونها ومشاكلها الداخلية وتتجنب اتخاذ أية إجراءات أخرى يمكنها أن تقلل من فرص السلام أكثر“.